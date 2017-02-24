經典賽》寶刀未老 陳金鋒練打擊球聲好清脆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕為了提早適應人工草皮，台灣隊今天在日本神戶球場展開訓練，首度擔任台灣隊教練的陳金鋒，除了指導球員打擊外，他也下來小試身手，現場可見擊球聲相當清脆。

陳金鋒在去年退休後，接受總教練郭泰源的邀請，加入經典賽教練團，協助球員打擊和跑壘。他曾表示，自己雖然第一次當教練，不會給自己壓力，只希望幫助選手，讓他們表現更好，對他來說，一切都是在學習。

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陳金鋒指導台灣隊球員。（棒協提供）