NBA》酸德佬太過火 庫班抓狂嗆美媒「他X的」（影音）
2017/02/26 10:57
〔體育中心／綜合報導〕小牛傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki），昨天在輸給灰狼的比賽中投了一顆「麵包球」，遭美國媒體《Bleacher Report》（簡稱BR）發推特嘲諷「永遠的德佬」，但卻讓小牛老闆庫班（Mark Cuban）抓狂，直接發信給媒體老闆幹譙。
超級球星在推特上遭嘲諷時有所聞，像是「大帝」詹姆斯（LeBron James）、諾威斯基、柯瑞等頂級球星，因為鮮少能看到他們犯錯，一但被逮到機會就容易被大書特書。
儘管如此，由老闆出面捍衛自家球星並與媒體槓上的案例實在少見，庫班針對《BR》昨天的推特發信向該公司所屬的透納媒體集團（Turner Broadcasting System）的老闆David Levy表達不滿，開頭就寫下「你他X的在跟我開玩笑？」問候對方，還要求《BR》刪除推特帳號。
庫班信中表示，「你發推說永遠的德佬然後貼出他投麵包球的影片？我期盼你能夠對此鄭重道歉，否則我將持續強硬的支持這位歷史最佳球員。是誰他X的認為這樣推文可以被接受，還有David你為何要用那些人？」
庫班與BR老闆筆戰。（取自推特）
David Levy也對庫班強烈的措詞做出回應，他表示會向媒體部門了解此事，坦承可能是工作人員的一時疏失，發錯推文在所難免，「德克的確偉大這是無庸置疑的。」他說。
庫班與BR老闆筆戰。（取自推特）
《BR》隨後發聲明表示已將該則貼文刪除：
Earlier today we deleted a tweet about Dirk Nowitzki. Dirk is an NBA legend in our eyes and will be forever.— Bleacher Report （@BleacherReport） 2017年2月25日
德佬麵包球的影片：
相關新聞
- NBA》就是愛尼克？ 經紀人爆料：羅斯很想續留
- NBA》柯佛洩心聲 D.威廉斯加盟騎士全為冠軍戒
- NBA》湖人今年無補強 意在2018裸簽頂級球星？
- NBA》亂比手槍嗆聲 I.湯瑪斯恐吃77萬罰款（影音）
- NBA》48勝9敗 VS 9勝48敗 林書豪面臨勇士大考驗
- NBA》史上最強175！矮湯狂練灌籃一雪明星賽前恥（影音）
推薦新聞
-
經典賽》南韓終結者吳昇桓 熱身賽首戰挨2轟2017/02/26 11:57
-
NBA》新同學洛斯帶頭轟 魔術逆襲老鷹狠虐19分2017/02/26 11:54
-
NBA Live》48勝9敗 VS 9勝48敗 林書豪出戰勇士2017/02/26 10:55
-
網球》松加拍落壞小子 力拚連兩冠2017/02/26 10:26
-
MLB》狀況火燙！張進德春訓首戰就開轟2017/02/26 10:26