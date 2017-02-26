NBA》酸德佬太過火 庫班抓狂嗆美媒「他X的」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小牛傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki），昨天在輸給灰狼的比賽中投了一顆「麵包球」，遭美國媒體《Bleacher Report》（簡稱BR）發推特嘲諷「永遠的德佬」，但卻讓小牛老闆庫班（Mark Cuban）抓狂，直接發信給媒體老闆幹譙。

超級球星在推特上遭嘲諷時有所聞，像是「大帝」詹姆斯（LeBron James）、諾威斯基、柯瑞等頂級球星，因為鮮少能看到他們犯錯，一但被逮到機會就容易被大書特書。

儘管如此，由老闆出面捍衛自家球星並與媒體槓上的案例實在少見，庫班針對《BR》昨天的推特發信向該公司所屬的透納媒體集團（Turner Broadcasting System）的老闆David Levy表達不滿，開頭就寫下「你他X的在跟我開玩笑？」問候對方，還要求《BR》刪除推特帳號。

庫班信中表示，「你發推說永遠的德佬然後貼出他投麵包球的影片？我期盼你能夠對此鄭重道歉，否則我將持續強硬的支持這位歷史最佳球員。是誰他X的認為這樣推文可以被接受，還有David你為何要用那些人？」

庫班與BR老闆筆戰。（取自推特）

David Levy也對庫班強烈的措詞做出回應，他表示會向媒體部門了解此事，坦承可能是工作人員的一時疏失，發錯推文在所難免，「德克的確偉大這是無庸置疑的。」他說。

庫班與BR老闆筆戰。（取自推特）

《BR》隨後發聲明表示已將該則貼文刪除：

Earlier today we deleted a tweet about Dirk Nowitzki. Dirk is an NBA legend in our eyes and will be forever. — Bleacher Report （@BleacherReport） 2017年2月25日

德佬麵包球的影片：