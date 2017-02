NBA》酸德佬太過火 庫班抓狂嗆美媒「他X的」（影音）

〔體育中心/綜合報導〕小牛傳奇球星諾威斯基(Dirk Nowitzki),昨天在輸給灰狼的比賽中投了一顆「麵包球」,遭美國媒體《Bleacher Report》(簡稱BR)發推特嘲諷「永遠的德佬」,但卻讓小牛老闆庫班(Mark Cuban)抓狂,直接發信給媒體老闆幹譙。

超級球星在推特上遭嘲諷時有所聞,像是「大帝」詹姆斯(LeBron James)、諾威斯基、柯瑞等頂級球星,因為鮮少能看到他們犯錯,一但被逮到機會就容易被大書特書。

儘管如此,由老闆出面捍衛自家球星並與媒體槓上的案例實在少見,庫班針對《BR》昨天的推特發信向該公司所屬的透納媒體集團(Turner Broadcasting System)的老闆David Levy表達不滿,開頭就寫下「你他X的在跟我開玩笑?」問候對方,還要求《BR》刪除推特帳號。

庫班信中表示,「你發推說永遠的德佬然後貼出他投麵包球的影片?我期盼你能夠對此鄭重道歉,否則我將持續強硬的支持這位歷史最佳球員。是誰他X的認為這樣推文可以被接受,還有David你為何要用那些人?」

庫班與BR老闆筆戰。(取自推特)

David Levy也對庫班強烈的措詞做出回應,他表示會向媒體部門了解此事,坦承可能是工作人員的一時疏失,發錯推文在所難免,「德克的確偉大這是無庸置疑的。」他說。

《BR》隨後發聲明表示已將該則貼文刪除:

Earlier today we deleted a tweet about Dirk Nowitzki. Dirk is an NBA legend in our eyes and will be forever.