經典賽》台灣隊7投手聯手完封日本新藥 移地首場熱身賽告捷

郭俊麟。（資料照，棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊赴日訓練，今天進行首場移地熱身賽，與日本社會人球隊日本新藥交手，台灣隊在7局上和9局上靠著連續安打各得1分，並推出7名投手完全壓制對手火力，終場以2：0贏球。

郭俊麟今天先發出戰日本新藥，先發3局後，分別由陳冠宇、江少慶、宋家豪、林晨樺、黃勝雄輪番登板中繼，最後則交由陳鴻文關門。

台灣隊全場敲出8支安打，7局上，2人出局後，鄭達鴻、林哲瑄、胡金龍接連敲出安打，助隊先馳得點，9局上再靠著張志豪在二壘有人適時擊出左外野安打，攻下第2分，終場就以2：0擊敗日本新藥。

值得一提的是，林智勝在6局上遭到頭部觸身球，所幸退場後檢查並無大礙。