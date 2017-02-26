經典賽》台灣隊7投手聯手完封日本新藥 移地首場熱身賽告捷
2017/02/26 16:03
郭俊麟。（資料照，棒協提供）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊赴日訓練，今天進行首場移地熱身賽，與日本社會人球隊日本新藥交手，台灣隊在7局上和9局上靠著連續安打各得1分，並推出7名投手完全壓制對手火力，終場以2：0贏球。
郭俊麟今天先發出戰日本新藥，先發3局後，分別由陳冠宇、江少慶、宋家豪、林晨樺、黃勝雄輪番登板中繼，最後則交由陳鴻文關門。
台灣隊全場敲出8支安打，7局上，2人出局後，鄭達鴻、林哲瑄、胡金龍接連敲出安打，助隊先馳得點，9局上再靠著張志豪在二壘有人適時擊出左外野安打，攻下第2分，終場就以2：0擊敗日本新藥。
值得一提的是，林智勝在6局上遭到頭部觸身球，所幸退場後檢查並無大礙。
相關新聞
- 經典賽》台灣隊指導日本小球員 高國輝人氣旺
- 經典賽》投手壓不住 荷蘭熱身賽不敵LG雙子吞3敗
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 古巴輸韓「比想像的難對付」
- 經典賽》不適應高尺巨蛋 古巴守備頻出狀況不敵南韓
- 經典賽》內川聖一傷退 日本隊熱身賽遭軟銀完封
推薦新聞
-
NBA》溜馬喬治壞掉了 崩潰嗆聯盟「裁判只是魁儡」2017/02/26 15:07
-
MLB》張進德今開轟 胡智為明晨熱身賽中繼2017/02/26 14:59
-
經典賽》台灣隊指導日本小球員 高國輝人氣旺2017/02/26 14:55
-
NBA》難擋浪花兄弟51分轟炸 豪9分籃網慘吞16連敗2017/02/26 13:55
-
NBA》騎士完成控衛補強 勇士也想參一腳2017/02/26 12:38