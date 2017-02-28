NBA》好冤！聯盟證實魔獸掛框犯規是誤判（影音）

〔體育中心／綜合報導〕好冤！老鷹中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）在今與塞爾提克之戰中遭驅逐出場，不過NBA官方稍後卻在推特上發表聲明，表示豪爾德的掛框動作不構成違反運動道德犯規，也不該遭驅逐。

豪爾德今先推了塞爾提克哈福德（Al Horford）一把遭吹判技術犯規，隨後，他又因為掛在籃框上遭驅逐出場。

不過NBA官方隨即透過推特發表聲明，強調豪爾德的掛框動作並不構成違反運動犯規，也不應該遭到驅逐，還給豪爾德遲來的清白。

豪爾德今雖遭驅逐，不過仍貢獻17分12籃板成績，老鷹也以114：98贏球。

豪爾德。（今日美國）