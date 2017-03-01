MLB》小將林子偉熱身賽再登場 1打數遭三振
2017/03/01 11:45
林子偉。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，紅襪小將林子偉今天在對洋基的比賽中登場，可惜在1個打數中遭到三振。紅襪最後以4：5輸球。
繼美國時間2月24日登板後，林子偉今天再次有上場機會，他在7局下接替馬雷洛（Deven Marrero）代跑，後來在8局上守二壘，9局下有上場打擊，林子偉遭到洋基投手拉米瑞茲（Yefrey Ramirez）三振。總計林子偉熱身賽2個打數沒有安打出現。
此外，紅襪打線中，本季瘦身有成的山度瓦（Pablo Sandoval），他在3個打數中敲出2支安打，有1分打點進帳、還跑回1分；不過，洋基靠著菜鳥柏德（Greg Bird）轟出雙響砲，灌進3分打點，最後助洋基贏得比賽。
山度瓦。（美聯社）
柏德。（美聯社）
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