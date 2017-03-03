經典賽》袁定文看好台灣隊 憂心跑壘及內野守備

台灣隊內野守備缺乏安定感。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕投手戰力是今年經典賽台灣隊最憂心的部分，將擔任公視經典賽球評的袁定文則說，比起投手，他更擔心跑壘及內野守備；不過整體看來，袁定文認為，台灣隊陣容不完整也有好處，其實很有機會晉級複賽，他並以台日職對抗賽為例，若中職聯隊算是台灣隊二軍，都能打敗日本隊了，台灣隊應可表現得更好。

袁定文表示，比賽最重要的絕對是投手表現，但在台灣隊內野守備上，游擊由近年主要守三壘的陳鏞基把關，二壘交給不是長期在這位置的林智勝，加上三壘蔣智賢、一壘林益全，還要考慮球在首爾高尺巨蛋人工草皮的滾動等因素，內野不是那麼令人放心。

台灣隊打線要「強攻」，袁定文也說，台灣隊打擊能力確實很強，但並非每支安打都是能慢慢跑壘的全壘打，「跑壘是我們常出錯的地方，像中職聯隊17安只得8分，我們可以打很多安打，但要變成分數才有價值，就看怎樣發揮最大效益，不要有該跑壘沒跑、不該跑卻跑的遺憾。」

台灣隊7日首戰以色列、8日對荷蘭、9日抗韓國，袁定文認為，台灣隊所屬A組沒有弱隊，以色列徵召許多美職選手，有一定水準，不是可以輕易打敗的球隊，何況短期比賽什麼都有可能，「第一場最重要，贏的話氣勢就不同，不能掉以輕心。」

對荷、韓也是硬仗，像荷蘭隊光內野就有5名大聯盟好手，袁定文說，荷蘭的超強內野，可能就連上屆冠軍多明尼加都比不上，「但荷蘭投手無論先發、救援都比較弱，且成軍集訓時間短，大聯盟選手都是最後一刻才赴韓會合，這方面可能會是弱點。」

台灣隊徵召不順，不如上屆被看好，袁定文倒認為這對台灣隊是好事，可釋放壓力，他說：「大家對這屆比賽期望好像不高，反而讓他們減少壓力，否則打起來綁手綁腳，好像沒贏球就無法面對國人，壓力太大了。」

袁定文也認為，賽程安排對台灣隊有利，因為在對戰其他3隊前，都能先看過對手實戰，以首場為例，「台以大戰」開打前，以色列首戰是6日先與韓國交手，一定會推出最好投手和最強戰力，台灣隊還能先觀察以色列的真正實力，這是練習賽所看不出來的；台灣隊迎戰荷蘭前，荷、韓會先碰頭，也是相同情況。