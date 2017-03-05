SBL Live》于煥亞單節10分 台啤暫領先金酒

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 金酒 15 台啤 20

第二節

台啤靠周伯勳、李恩、蔣淯安連連得分，打出一波7：3的攻勢，逼使金酒喊出暫停。金酒只靠李秉鴻三分球得分。周伯勳連拿4分、王皓吉上籃得分，助台啤以34：19領先。金酒的菲爾普斯目前沒有任何的投籃命中，僅靠罰球拿下3分。

第一節

台啤開賽靠于煥亞連得5分，金酒林力仁也得5分回敬，台啤靠老將尚韋帆投進三分外線、張容軒連得4分，拉開比分。目前台啤以12：9領先。暫停過後，台啤靠于煥亞連拿5分，包含一記三分外線，他單節拿下10分，而金酒的聯盟得分王菲爾普斯僅靠罰球拿下2分。

首節打完，台啤以20：15領先。

賽前

SBL季後賽首輪，台啤洋將李恩昨代表台灣啤酒出賽，留下20分、20籃板數據，也助球隊擊敗金酒，系列賽取得2：0聽牌優勢。雙方今晚再度交手，金酒是否能從台啤手中拿下勝利？還是台啤能拿下系列賽？

雙方先發球員

金酒：林韋翰、林力仁、蘇奕晉、菲爾普斯、陳冠全

台啤：李愷諺、于煥亞、張容軒、周伯勳、李恩