經典賽》朱權2局好投無失分 中國熱身賽遭西武完封

西武木村文紀敲出2分打點全壘打。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組賽事今晚率先登場，由地主南韓對上以色列，B組今天進行最後熱身賽，早場中國對上西武，主力投手朱權2局無失分，西武6名投手輪番上陣，木村文紀祭出2分砲，5：0完封中國。

朱權今先發2局，送出2K、只被敲出一支強襲安打無失分，奇濟平在3下源田壯亮二壘打失1分，Andrew Chin4下再被轟出2分砲，1局失3分（2責失）是今天中國陣中表現最不理想的投手，另外，外野手孟偉強在8下也上場投1局失1分。

中國全場敲出5支安打，有2支都是開路先鋒楊順意敲出，其餘則為褚夫佳、孟偉強和Joey Wong各1安，前5棒僅張寶樹無安打，這5支安打出現在不同局數，9局只在3局上有站上得點圈。晚間澳洲熱身賽將對上歐力士，B組首戰是明晚6點古巴對日本。