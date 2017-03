經典賽》何謂大聯盟級佈陣？以色列這些守備超狂（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕以色列昨靠著堅強的投手陣容與守備以2:1強壓地主南韓,其中兩大野手弗德(Sam Fuld)、柏契(Scott Burcham)美技連連,讓人見識到大聯盟等級的守備水準與大聯盟級的情蒐能力。

4局下,李大浩擊出外野深遠飛球,眼見要落地形成長打,擁有8年大聯盟資歷的弗德卻神速趕抵接殺,守備範圍如海一樣大。

除了弗德之外,在太空人球探雅各布斯(Alex Jacobs)等多名大聯盟球探幕後情蒐下,23歲1A游擊手柏契在第6、7局以精準的守備佈陣,擋下南韓的強勁滾地球,幫以色列策動2次關鍵雙殺;8局又接殺可能形成德州安打的飛球。柏契最後在10局敲出勝利打點,是以色列贏球的大功臣。

柏契3大精準守備佈陣

6局:

7局:

8局: