經典賽》以色列捕手恐怖臂力 韓300盜跑者死到有剩（影音）
2017/03/07 08:31
イスラエル版鬼肩！— チカネス@ちな巨鴎 （@r23561026） 2017年3月6日
イ・ヨンギュを刺す！#wbc2017 pic.twitter.com/3OvNBcmQ5H
〔體育中心／綜合報導〕以色列昨以2：1強壓地主南韓，守備幫了投手許多忙，曾在大聯盟5年的捕手拉凡威（Ryan Lavarnway），昨天展現超強臂力，輕鬆阻殺在韓職有306盜的李容圭。
9局下，李容圭獲得保送上壘，代表再見分的他希望能盜上二壘，雖然在韓職有超過300盜的實力，依然被拉凡威阻殺出局，而且死到有剩，讓人見識恐佈的大聯盟級臂力。
你也會想看這些新聞：
相關新聞
- 經典賽》何謂大聯盟級佈陣？以色列這些守備超狂（影音）
- 經典賽》以色列火爆3大將 台灣隊不可不防
- 經典賽》台灣隊今首戰以色列 大聯盟官網看衰
- 經典賽》以色列鏖戰南韓 台灣掌握2大優勢
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
推薦新聞
-
經典賽》台灣力抗以色列 先發名單出爐！2017/03/07 09:43
-
經典賽》又是林昌勇 日本球迷：延長賽終結者（影音）2017/03/07 09:13
-
經典賽》差點被這球婊掉 以國打者跟主審說3個字（影音）2017/03/07 08:45
-
經典賽》以色列捕手恐怖臂力 韓300盜跑者死到有剩（影音）2017/03/07 08:31
-
經典賽》以色列火爆3大將 台灣隊不可不防2017/03/07 08:07