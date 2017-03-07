經典賽》以色列捕手恐怖臂力 韓300盜跑者死到有剩（影音）

〔體育中心／綜合報導〕以色列昨以2：1強壓地主南韓，守備幫了投手許多忙，曾在大聯盟5年的捕手拉凡威（Ryan Lavarnway），昨天展現超強臂力，輕鬆阻殺在韓職有306盜的李容圭。

9局下，李容圭獲得保送上壘，代表再見分的他希望能盜上二壘，雖然在韓職有超過300盜的實力，依然被拉凡威阻殺出局，而且死到有剩，讓人見識恐佈的大聯盟級臂力。

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