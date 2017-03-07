經典賽》差點被這球婊掉 以國打者跟主審說3個字（影音）
2017/03/07 08:45
〔體育中心／綜合報導〕以色列昨天在1：1平手僵局中，一度有望於7局上靠滿壘保送攻下超前分，但主審竟然判成好球，讓脫掉護具的蓋倫（Blake Gailen）相當錯愕。
7局上，以色列靠著2安與保送攻占滿壘，蓋倫打擊時選到1好3壞，突然一顆低角度的球塞進來，蓋倫以為是壞球，棒子一甩，並且脫下護具，頭抬起來才驚覺是好球。
有趣的是，蓋倫並未大發脾氣，反而是對主審說，「Oh. My fault（我的錯）」，隨後穿上護具繼續打擊，最後出局並未得分。
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