高球》ICTSI女子高球冠軍巡迴賽首站 葉欣寧首回並列第3

2017 ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站，葉欣寧以71桿暫時並列第3。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017 ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站，今天在菲律賓馬尼拉開賽，泰國女將坎凡妮在強風中打出低於標準桿3桿的69桿，暫居領先；台灣女將葉欣寧以71桿與地主球員波萊暫時並列第3。

葉欣寧今天前9洞抓下3個博蒂，但後9洞遇到強風，柏忌與雙柏忌各1，所幸最後一洞順利抓鳥，71桿完賽。她表示，前9洞鐵桿與推桿打得不錯，但後9洞是山谷地形，加上風勢強勁，判斷風勢與風向稍稍失準，多花了那3桿。

葉欣寧自1月初的日立慈善盃女子菁英賽後，1個月沒碰球桿，徹底休息。直到前兩週才展開揮桿訓練，這1個月放鬆心情作畫丶練體能，作了不少休閒活動，就是沒碰球桿，覺得是一種「重新來過」的感覺。

台灣業餘好手洪若華今天打出73桿，與另外4位選手並列第8。另一位業餘選手陳萱與職業女將陳宇茹、李欣同以74 桿，並列第13名。

這項比賽是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）第3年與菲律賓女子巡迴賽合辦的兩場比賽之一。總獎金為7萬5000美元，冠軍可得1萬5000美元。

目前領先的坎凡妮今天鐵桿與推桿都打得很好，前九洞雖然只賺1桿，但最後6洞射下3隻小鳥，讓她衝到領先位置。

2017 ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站，台灣業餘好手洪若華繳出74桿。（TLPGA提供）