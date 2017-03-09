經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主

美國隊熱身賽首戰輸給雙城隊。（取自雙城推特）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今天與去年戰績最差（59勝103敗）的雙城進行熱身賽，6局下遭韓製大砲朴炳鎬敲出超前的高飛犧牲打，終場以2：3落敗。

美國隊首局就有攻勢，金斯勒、瓊斯連續兩支安打上壘，艾倫納多（Nolan Arenado）補上二壘安打，送回2分。然而，中繼投手米勒（Andrew Miller）2局下放火，單局被敲3支安打遭追平比分。

美國雖然首局就得分，但後來都被雙城的5名投手封鎖。6局下，雙城再度展開攻勢，先敲二壘安，再靠高飛球上三壘，最後在朴炳鎬擊出高飛犧牲打之下，跑回超前分。

美國隊全場僅敲出7支安打，留下17個殘壘，其中以哈斯默（Eric Hosmer）的3打數2安打表現最佳，史坦頓（Giancarlo Stanton）則是3打數吞2K。

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