經典賽》台灣頑強抗荷惜敗 南韓球迷自暴自棄

江少慶帶領台灣頑強抗荷。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣昨天打擊有效發揮，全場敲出10支安打，加上江少慶4.1局好投，直到最後一刻才以1分敗下陣來，不少南韓網友誇讚台灣打的比他們好，「韓國到底在做什麼呢？」

台灣前2戰狂敲22安，攻下12分，打擊發揮不差，而南韓則是兩戰13安1分，更糟到荷蘭完封，也讓南韓媒體與球迷陷入絕望，韓媒昨天就提到如果中心打線（金泰均、李大浩合計僅敲1安）持續不振，連台灣都沒有辦法保證贏球。

台灣昨晚以5：6讓荷蘭嚇出冷汗，使得南韓球迷更加不看好自己，「台灣做的比我們好呢」、「台灣每場看起來都很想贏，韓國在做什麼？漫不經心的跑壘還嘻嘻哈哈的」

更有韓球迷自暴自棄，「希望韓國對台之戰以0分作收，得到WBC歷屆最弱隊的評價」、「輸給台灣吧，這樣才能把腐敗的部份揭露出來」、「台灣贏我們就太好了，台灣有資格贏。」