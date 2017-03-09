經典賽》江少慶這2球太犀利 球迷：有建仔的影子（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊旅美投手江少慶昨化身「伸卡專家」，狂飆152公里並製造3次雙殺打，13個出局數有9個是滾地球，讓不少球迷封他是「王建民接班人」，其中有兩顆伸卡的尾勁令球迷印象特別深刻。

6局下，江少慶對里卡多（Dashenko Ricardo）的投球中，連投2顆尾勁十足的伸卡球，讓里卡多連揮2個空棒，隨後再用變化球讓他擊成不營養飛球。江少慶總計4.1局被敲5安、失1分。

年僅23歲的江少慶，去年在印地安人1A先發27場，戰績8勝12敗，防禦率3.96，由於是備受期待的新秀，印地安人格外保護，要求在經典賽首輪總球數不得投超過65球，他把握唯一出賽的機會，用好表現讓球迷留下印象。