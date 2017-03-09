經典賽》世仇一廂情願？台勝韓一軍 10年前的事

台灣隊已10年未擊敗南韓國家隊一軍陣容。（資料照）

〔記者陳人齊／綜合報導〕台灣隊今天晚間5點半將與南韓隊交手，輸球的隊伍下屆經典賽將從資格賽打起，因此對雙方來說都有輸不得的壓力。

只是一向被台灣球迷視為世仇的南韓，近幾年來似乎是台灣方面的一廂情願，翻開過去10年兩國的一軍對戰成績，南韓幾乎是一面倒的壓制台灣。

台灣面對南韓全一軍陣容過去10年來已吞下8連敗，最近的1勝要追溯到2006年的杜哈亞運，當時台灣隊靠著旅美強投郭泓志先發壓制南韓打線，加上陳鏞基、謝佳賢單場貢獻3轟，以4：2擊敗南韓，該屆亞運會台灣隊氣勢如虹，一鼓作氣拿下金牌。

而台灣上次與南韓全一軍交手則是在2014仁川亞運，台灣與南韓共交手2場，分別以0：10、3：6慘敗；2013第三屆世界棒球經典賽台灣一度以2：0領先南韓至第7局，無奈南韓在第8局砲轟郭泓志，最後以2：3吞敗。

本屆經典賽台灣隊雖然前2戰皆不敵以色列、荷蘭，但對比南韓2戰僅得1分的低迷打線，台灣隊打者的狀況相對理想，仍有機會終止國際賽對南韓一軍陣容8連敗的窘境。

台灣隊與南韓隊一軍陣容交手紀錄：

2014 仁川亞運 台灣0：10南韓、台灣3：6南韓

2013 經典賽 台灣2：3南韓

2010 廣州亞運 台灣1：6南韓、台灣3：9南韓

2009 經典賽 台灣0：9南韓

2008 北京奧運 台灣8：9南韓

2007 亞錦 台灣2：5南韓

2006 杜哈 台灣4：2南韓