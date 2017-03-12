NBA》詹皇霸氣繳「大三元」 騎士戳破魔術止3連敗

詹姆斯拿下大三元。（USA Today）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近期苦吞3連敗的騎士今作客奧蘭多，全隊共有7人得分上雙，其中詹姆斯更交出本季第9次大三元成績單，助隊終場116：104戳破魔術、止跌回升。

騎士首節雖然以24：25微幅落後，次節旋即站穩陣腳，打出35：26攻勢，上半場結束，反倒取得8分領先，之後就未曾再陷入劣勢，終場12分差喜迎勝果。

騎士此役以詹姆斯拿下24分、13助攻、12籃板表現最出色，主控厄文（Kyrie Irving）也有22分進帳，值得一提的是，詹姆斯本季已有24戰送出單場至少10次助攻，追平他在2009-10年球季的生涯最佳紀錄，接下來尚餘18場比賽，詹皇很有機會再寫新猷。

騎士主控厄文。（USA Today）