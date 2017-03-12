經典賽》兵敗首爾 恰恰：借鏡日本多檢討多鼓勵

彭政閔（右）與王柏融（左）12日在信義區街頭比舞，結束接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕經典賽台灣隊兵敗首爾，首輪3戰全敗遭淘汰，檢討聲浪四起。上屆經典賽台灣隊長「恰恰」彭政閔認為，所有球員都非常努力，奮戰精神有目共睹，也覺得這是所有台灣棒球員該負的責任，「我們會繼續努力，讓下一屆打出更好成績。」

彭政閔過去是國家隊常客，包括2013年經典賽在內，近年重要國際賽幾乎無役不與，今天和王柏融出席代言活動，免不了被問到台灣隊，也認為與其流於謾罵，檢討和鼓勵會是更好的方式。

恰恰日前率中職聯隊赴日，與日本隊進行交流賽，他說，當時聽日本工作人員聊到，其實日本隊這次組訓及戰力不那麼被看好，熱身賽成績也不理想，但即便有批評也是少數，多是檢討或鼓勵，希望能更進步，「這是很好的借鏡，多點檢討、多點鼓勵，台灣棒球環境會越來越好。」

恰恰也提到，以前剛當國手時，台灣隊常被批評是貧打部隊，到現在，攻下的分數可能都比其他球隊多，他還看了身旁的大王說：「進步很多，看王柏融就知道了啊，我們有這麼好的選手。」

恰恰認為，不如人的地方，檢討才能進步，不需要一再批評誰對誰錯。