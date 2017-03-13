經典賽》失分率較低 委內瑞拉、義大利將打本屆首場加賽
2017/03/13 18:01
委內瑞拉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽D組，委內瑞拉今以9：11不敵墨西哥，但因比較對戰失分率後，委內瑞拉與義大利將再打一場決定晉級下輪的名額，這也是經典賽以來首場加賽。
委內瑞拉與義大利、墨西哥三隊都是1勝2敗，委內瑞拉在19局中失掉21分，義大利19局中失掉20分，墨西哥在17局中失掉19分。三隊比較失分率，委內瑞拉為每局失1.105分，義大利為每局失1.052分，墨西哥為1.1176，因此由委內瑞拉、義大利打加賽，墨西哥遭到淘汰。
經典賽第二輪F組已有多明尼加、美國、波多黎各晉級，最後一個名次將由委內瑞拉、義大利的爭奪，這場比賽將在台灣時間明天上午9點進行。
義大利。（法新社）
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