經典賽》少年重砲當家 這一隊最愛甩大棒（影音）
2017/03/14 08:46
〔記者陳人齊／綜合報導〕波多黎各本屆以3勝0敗稱霸D組之姿強勢晉級8強，陣中重砲群也獲得「解放」，頻頻在開轟後以誇張的甩棒大肆慶祝，可說是本屆最愛甩棒的隊伍。
波多黎各隊上的3名大聯盟好手柯瑞亞（Carlos Correa）、林多（Francisco Lindor）與巴耶茲（Javy Baez），在首輪合計敲出5轟，3位年輕人擊出全壘打後都用誇張的甩棒來慶祝，抓住不少球迷的目光。
波多黎各首輪3戰共狂轟29分，掃出6發全壘打，確實有甩棒做秀的本錢，但他們在8強賽首戰將碰上同為重砲打線組成的多明尼加，2隊的打擊戰可望更加精彩。
柯瑞亞的誇張甩棒：
林多的誇張甩棒：
巴耶茲的誇張甩棒：
I will not be needing this anymore. #WBC2017 pic.twitter.com/m33isgGxq9— Chicago Cubs （@Cubs） 2017年3月12日
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