經典賽》少年重砲當家 這一隊最愛甩大棒（影音）

〔記者陳人齊/綜合報導〕波多黎各本屆以3勝0敗稱霸D組之姿強勢晉級8強,陣中重砲群也獲得「解放」,頻頻在開轟後以誇張的甩棒大肆慶祝,可說是本屆最愛甩棒的隊伍。

波多黎各隊上的3名大聯盟好手柯瑞亞(Carlos Correa)、林多(Francisco Lindor)與巴耶茲(Javy Baez),在首輪合計敲出5轟,3位年輕人擊出全壘打後都用誇張的甩棒來慶祝,抓住不少球迷的目光。

波多黎各首輪3戰共狂轟29分,掃出6發全壘打,確實有甩棒做秀的本錢,但他們在8強賽首戰將碰上同為重砲打線組成的多明尼加,2隊的打擊戰可望更加精彩。

柯瑞亞的誇張甩棒:

林多的誇張甩棒:

巴耶茲的誇張甩棒:

I will not be needing this anymore. #WBC2017 pic.twitter.com/m33isgGxq9