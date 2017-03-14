NBA》錢不是重點 威特斯甘願領300萬年薪待熱火

威特斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火在季中大爆發，成為過去兩個月以來NBA最火熱的球隊，而威特斯（Dion Waiters）則是熱火竄起最關鍵的原因之一，近日他也表態不想跳出合約成為自由球員，想一直待在熱火。

威特斯今年25歲，他本季出賽44場比賽，場均可得16.1分、3.4籃板以及4.4助攻，三項數據都是生涯新高，且他的外線命中率也有40.2%，今年可說是他的生涯年。

威特斯本季以2年600萬美元（1.82億台幣）的合約加盟熱火，而根據他優異的表現，在賽季結束後，威特斯可以選擇跳出合約成為自由球員，並重新與熱火或是其他球隊簽下大約，但他卻表示沒有興趣。

「就讓這個話題過去吧，我並不想跳出合約成為自由球員，然後再重新做決定，我不想這麼做。我知道自己想待在哪，我的母親、兒子都很喜歡這裡，假如我離開邁阿密的話，我的家人會很生氣。」