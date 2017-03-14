SBL季後賽Live》阿飛、布拉聯手飆分 達欣上半場領先璞園

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 33 20 53 璞園 16 25 41

第二節

達欣次節開局頻頻發生失誤，簡浩趁機率隊追分，單節攻下9分，場中也發生一段小插曲，達欣洋將布拉在禁區威脅力十足，進攻時撞倒彭俊諺灌籃得分，陳堅恩不滿未吹判進攻犯規，大力傳球給裁判，遭吹技術犯規。

達欣此節陷入失誤和犯規的麻煩，進攻陷入低潮，璞園一度將比分追到9分差。

達欣洋將布拉持續在禁區展現驚人的牽制力，繳出13分7籃板，林冠綸在讀秒階段砍進三分彈，幫助達欣穩住雙位數領先，上半場以53：41領先璞園。

第一節

「阿飛」施顏宗3分球帶領球隊打出一波16：0的攻勢，他個人就獨拿11分，璞園在6分多鐘時才靠著老將陳子威的三分彈破蛋。

璞園洋將戴維斯雖然挺身而出，屢屢在禁區搶分，但難敵施顏宗單節狂飆13分，達欣首節以33：16領先。