NCAA》大學籃球「瘋狂三月」 川普拒預測、歐巴馬看好北卡
2017/03/16 14:45
〔體育中心／綜合報導〕前美國總統歐巴馬（Barack Obama）受邀對今年NCAA大學籃球「瘋狂三月」複賽做出預測，最後歐巴馬預測去年亞軍北卡羅萊納大學奪冠。
北卡大在去年決賽遭維拉諾瓦的壓哨三分球絕殺，以74：77落敗，今年捲土重來，再度得到歐巴馬的青睞。2009年，北卡大在勞森（Ty Lawson）的21分帶領之下以89：72擊敗密西根州大奪冠，讓歐巴馬初嘗預測成功的喜悅。歐巴馬在總統任期裡總共預測8次，除了2009年猜中，之後7次全數槓龜。
現任美國總統川普（Donald Trump）前不久婉拒美媒《ESPN》邀請，對NCAA籃球進行預測，不過白宮發言人希克斯（Hope Hicks）曾告訴《華盛頓郵報》，未來仍有機會看到總統川普參與體育相關活動。
去年歐巴馬看好肯塔基，但肯塔基仍未奪冠。（取自推特）
歐巴馬今年看好的北卡大，去年在ACC分區奪冠，最後決賽屈居亞軍。（資料照，美聯社）
|年份
|歐巴馬預測
|最後冠軍
|2009
|北卡羅萊納
|北卡羅萊納
|2010
|堪薩斯
|杜克
|2011
|堪薩斯
|康乃迪克
|2012
|北卡羅萊納
|肯塔基
|2013
|印地安納
|路易斯維爾
|2014
|密西根州大
|康乃迪克
|2015
|肯塔基
|杜克
|2016
|堪薩斯
|維拉諾瓦
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