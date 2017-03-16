NCAA》大學籃球「瘋狂三月」 川普拒預測、歐巴馬看好北卡

〔體育中心／綜合報導〕前美國總統歐巴馬（Barack Obama）受邀對今年NCAA大學籃球「瘋狂三月」複賽做出預測，最後歐巴馬預測去年亞軍北卡羅萊納大學奪冠。

北卡大在去年決賽遭維拉諾瓦的壓哨三分球絕殺，以74：77落敗，今年捲土重來，再度得到歐巴馬的青睞。2009年，北卡大在勞森（Ty Lawson）的21分帶領之下以89：72擊敗密西根州大奪冠，讓歐巴馬初嘗預測成功的喜悅。歐巴馬在總統任期裡總共預測8次，除了2009年猜中，之後7次全數槓龜。

現任美國總統川普（Donald Trump）前不久婉拒美媒《ESPN》邀請，對NCAA籃球進行預測，不過白宮發言人希克斯（Hope Hicks）曾告訴《華盛頓郵報》，未來仍有機會看到總統川普參與體育相關活動。

去年歐巴馬看好肯塔基，但肯塔基仍未奪冠。（取自推特）

歐巴馬今年看好的北卡大，去年在ACC分區奪冠，最後決賽屈居亞軍。（資料照，美聯社）

年份 歐巴馬預測 最後冠軍 2009 北卡羅萊納 北卡羅萊納 2010 堪薩斯 杜克 2011 堪薩斯 康乃迪克 2012 北卡羅萊納 肯塔基 2013 印地安納 路易斯維爾 2014 密西根州大 康乃迪克 2015 肯塔基 杜克 2016 堪薩斯 維拉諾瓦