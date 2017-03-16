經典賽》多明尼加若打進4強 40億元強投將加入

多明尼加若晉級4強，奎托有望加入。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人右投奎托（Johnny Cueto）先前因為調整不及辭退經典賽，但他今天表示，如果多明尼加晉級4強賽，他可以出場投球。

奎托先前想帶生病的父親一同前往亞歷桑那春訓基地，卻因文件因素遲遲未能拿到父親的簽證，導致他較晚春訓，後因手臂強度不夠辭退經典賽，不過他週日初登板投2局，今又投53球3.2局，僅被敲2安打無失分，雖然認為還要再多投一點，但仍想代表國家出賽。

奎托去年球季跟巨人簽下6年1.3億美元（約40億台幣）的大合約，去年投出18勝5敗、防禦率2.79的好成績，如果今年表現不錯，最快今年季後可再逃脫合約，尋求一紙更大張的。

不過多明尼加昨以1：3輸給波多黎各，若想晉級，明天勢必得擊敗委內瑞拉。

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