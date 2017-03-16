經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！

〔體育中心／綜合報導〕經典賽D組預賽，墨西哥因為對戰優質率不敵義大利與委內瑞拉遭淘汰，陣中球星岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）隨即重砲批評大會消極行事，並表示往後不再參賽。「他們想讓經典賽成為棒壇的世界盃足球賽，」岡薩雷茲說，「如今他們連威廉波特世界少棒都不如。」

墨西哥在最後一場比賽以11：9擊敗委內瑞拉，使得D組出現3隊1勝2敗的情況，起初官方宣布加賽由墨西哥與義大利對決，但技術委員會隨後表示因對戰優質率緣故，加賽兩隊應為義大利（19局失20分，優質率1.053）與委內瑞拉（19局失21分，優質率1.105），墨西哥（17局失19分，優質率1.117）遭淘汰出局。

墨西哥棒協抗議，並指出預賽對義大利的9局下半應該算在防守局數內，並以18局失19分、優質率1.055得到加賽資格。

岡薩雷茲進一步指出：「領隊在賽前打電話、傳簡訊給2位競賽部門人員，想問贏幾分才確保晉級，沒有得到回應。比賽中有大會的人來到休息區，我說我們只需要贏2分，對方也沒指正。8局下半如果失1分形成11：10，我們就讓對方追平，進延長賽再試著贏2分。9局上半無人出局，1、2壘有人，沒有觸擊推進就是因為領先2分。最後我們的加賽資格卻沒了。」

岡薩雷茲後來當面詢問大聯盟棒球事務副總伍佩琴（Kim Ng），對方則說WBC技術委員會不為WBC與MLB在推特上的資訊負任何責任。

岡薩雷茲。（資料照，USA Today）