經典賽》情蒐多重要？美國將安打變成再見雙殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今在8局下雙轟狂攻3分大局，以4：2在複賽旗開得勝。身為奪冠大熱門，美國不僅展現攻擊火力，更在最後一個出局數展現他們的情蒐功力。

9局上，落後2分的委內瑞拉在1出局先靠保送上壘，輪到強棒馬丁尼茲（Victor Martinez），他拉出強勁的滾地球，沒想到早就有守備員站在草地上等球，精準地預測馬丁尼茲的打擊習性，成功製造再見雙殺打，贏下比賽勝利。

馬丁尼茲雖然是左右開弓，仍然是有名的拉打型打者，根據數據大師詹姆斯（Bill James）指出，馬丁尼茲上季被守備佈陣沒收15支安打，大聯盟第5多。

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