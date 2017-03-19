NBA》灰熊第四節回神 力退馬刺奪四連勝
2017/03/19 12:26
灰熊終場以104：96戰勝馬刺。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕灰熊今日迎戰強敵馬刺，上半場兩隊不相上下，不過灰熊在第四節初打出一波5：0的攻勢，隨後一路壓制馬刺氣勢，終場以104：96戰勝馬刺。
此役大小加索都有上場，雖然兩人分屬不同球隊，但賽前他們還是在球場邊合影，展現兄弟情誼。而哥哥P.加索（Pau Gasol）今替補上場24分鐘，貢獻8分、9籃板，弟弟M.加索（Marc Gasol）上場39分鐘，攻下16分、7助攻、5籃板。
馬刺球員雷納德（Kawhi Leonard）此役攻下22分、7籃板，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）則貢獻21分、9籃板，替補西蒙斯（Jonathon Simmons）也挹注14分，其餘球員得分皆未破十。
而灰熊部分，康利（Mike Conley）攻下19分、6助攻，卡特（Vince Carter）拿下10分、4籃板。灰熊全隊外線命中率43.3%也略勝對手，因此成功將勝利留在主場。灰熊此役取得四連勝，目前排名為西部第7。
弟弟M.加索（左）開心與哥哥P.加索（右）合影。 （美聯社）
相關新聞
- NBA》據傳將轉戰魔術 瑞佛斯：我的未來在快艇
- NBA》騎士「三巨頭」場邊坐著看 慘輸快艇30分
- NBA》巫師手感低迷 黃蜂中止三連敗
- NBA》魏少無緣寫連5場大三元 仍率雷霆奪5連勝（影音）
- NBA》談MVP引戰火 柯瑞：這只是我的觀點
推薦新聞
-
NBA》騎士大咖球星齊輪休 聯盟不開心2017/03/19 14:22
-
NBA》莫名吃T 沃爾：對技術犯規感到厭煩2017/03/19 13:45
-
經典賽》中田翔腰部問題已解決 但不能泡澡讓他不開心2017/03/19 13:23
-
經典賽》阿維列斯展超美技守備 滑壘接殺界外球（影音）2017/03/19 12:12
-
路跑》肯亞閃電、蒙古姑娘 萬金石馬拉松稱王封后2017/03/19 11:42