NBA》灰熊第四節回神 力退馬刺奪四連勝

灰熊終場以104：96戰勝馬刺。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今日迎戰強敵馬刺，上半場兩隊不相上下，不過灰熊在第四節初打出一波5：0的攻勢，隨後一路壓制馬刺氣勢，終場以104：96戰勝馬刺。

此役大小加索都有上場，雖然兩人分屬不同球隊，但賽前他們還是在球場邊合影，展現兄弟情誼。而哥哥P.加索（Pau Gasol）今替補上場24分鐘，貢獻8分、9籃板，弟弟M.加索（Marc Gasol）上場39分鐘，攻下16分、7助攻、5籃板。

馬刺球員雷納德（Kawhi Leonard）此役攻下22分、7籃板，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）則貢獻21分、9籃板，替補西蒙斯（Jonathon Simmons）也挹注14分，其餘球員得分皆未破十。

而灰熊部分，康利（Mike Conley）攻下19分、6助攻，卡特（Vince Carter）拿下10分、4籃板。灰熊全隊外線命中率43.3%也略勝對手，因此成功將勝利留在主場。灰熊此役取得四連勝，目前排名為西部第7。

弟弟M.加索（左）開心與哥哥P.加索（右）合影。 （美聯社）

