NBA》波士頓菜鳥遭惡整 滿車全是爆米花
2017/03/20 11:55
布朗車上都是爆米花。（取自Instagram）
〔體育中心／綜合報導〕往往資深球員都以惡整菜鳥為樂，波士頓2016年探花布朗（Jaylen Brown）的車子日前被塞滿爆米花，讓他哭笑不得。
波士頓16日在主場以117：104擊敗灰狼，隊友為了慶祝勝利就把滿滿的爆塞到布朗車上，他賽後發現相當傻眼，要清理滿車的爆米花將會是一個大工程，他也馬上拍照上傳至Instagram，最後他還不忘自我解嘲苦笑地說：「我今晚看完了一場電影，誰還想要一些免費的爆米花呢？」
布朗本季出賽65場，場均繳出6.5分、2.9籃板。
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