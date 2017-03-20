NBA》勇士再作客雷霆 杜蘭特不會上

杜蘭特。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊將在明早第二次也是最後一次到雷霆主場奧克拉荷馬，因膝傷休養兩個多禮拜的主力球員杜蘭特（Kevin Durant）確定不會在前東家主場出賽，因為勇士對於雷霆上次（2/11）對於杜蘭特的待遇相當困惑與不滿。

在2月11日雷霆主場迎戰勇士的比賽，雷霆拒絕承認杜蘭特在雷霆八年來的貢獻，營造了對杜蘭特充滿敵意的氣氛，而比賽中也因為D.格林（Draymond Green）與對手起爭執、球迷對杜蘭特母親大喊等種種插曲讓這場比賽相當混亂。

杜蘭特目前已經歸隊，跟著球隊行程走，而明天作客雷霆的比賽中，杜蘭特將坐在板凳區，或是乾脆在球員更衣室不亮相？