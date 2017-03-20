NBA》輪休引爭議 詹姆斯：教練的職責是拿下總冠軍
2017/03/20 22:08
詹姆斯（右）與厄文（左）都表示為了季後賽，需要適時的休息。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士前天對快艇的比賽，一次將「三巨頭」都輪休，引發軒然大波，包括名人堂球星馬龍（Karl Malone）、火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）等人都表示不認同。而「三巨頭」之中的詹姆斯（LeBron James）與厄文（Kyrie Irving）今日也對此做出回應。
詹姆斯表示，教練的安排是為了季後賽著想。「有時候特定的球員真的需要休息，偶爾我們只會在一個城市打一場比賽而已，這很糟糕，就我個人而言，我也希望每場比賽都打。不過一個教練的職責是帶隊爭奪總冠軍，而不是只爭一場比賽的勝負。」
厄文也大聲喊冤，表示賽事真的太多，適時的輪休很重要。「休息的重要性再怎麼強調也不夠，老將有他們的意見，但現在時代不一樣了，照顧好身體並將目標放在季後賽才是第一要事。我們最近8天打了6場比賽，旁人無法了解這有多辛苦，比賽真的有點多，我們也為此努力備戰，所以真的不是故意要讓聯盟和球迷失望。」
本季「三巨頭」一起輪休的比賽有三場，而詹姆斯個人缺賽6場，5場是為了休息，1場是因為喉嚨發炎而缺賽。厄文本季缺賽8場，洛夫（Kevin Love）則是因膝傷問題共缺席21場比賽。
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