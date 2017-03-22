經典賽》4局壓制對手 洛克：日本隊真的很棒
2017/03/22 16:57
美國隊先發洛克4局只被敲2安打無失分。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕美國今以2：1擊敗日本，首度闖進冠軍戰，先發投手洛克（Tanner Roark）4局壓制對手功不可沒，賽後受訪他坦言此役真的不好投，並直誇日本隊是支很棒的隊伍。
洛克前一次登板已是3月12日預賽對多明尼加，當天他中繼1.1局被敲3支安打失3分，9天沒有對決打者的實戰經驗，也讓母隊華盛頓國民將他的投球數限制在50球，但這並沒有影響到洛克的表現，他今天主投4局只被敲出2安，用了48球，沒有失分，談起比賽，他說，「我覺得站在投手丘上的感覺很好，手臂也很放鬆。」
總教練李蘭（Jim Leyland）讚賞洛克的表現，他表示，少了洛克穩定的投球，美國隊也許會打得更辛苦。連續4局沒讓對手得分，洛克表示，不知道怎麼形容日本隊，但要抓出局數真的不簡單，「他們真的很棒。」
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