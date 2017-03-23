日職》大谷翔平又炸裂 熱身賽4轟並列第一（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平熱身賽皆以DH上場，今天對巨人轟出第4支全壘打並列第一，手感火燙。

大谷翔平今天以第3棒DH上場，前2打席分別獲得四壞球保送和飛球出局，5局上對巨人先發投手大竹寛轟出左外野陽春砲，助隊取得4：0領先，6局上獲得第2次保送，總計4打次打擊2打數1安打1轟2保送。他在熱身賽敲出4轟，雖然和阪神高山俊、DeNA白崎浩之、羅德洋將達菲並列第一，不過7場比賽、25打席21打數都是最少。

火腿在首局萊爾德、横尾俊建2支二壘安打攻下3分領先，大谷開轟後，森山惠佑也有一支2分砲，9上巨人後援投手田原誠次滿壘被敲安，火腿豪取16安、11：2贏球。

大谷翔平。（取自日刊體育）