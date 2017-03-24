NBA》籃網相隔近1年重拾連勝滋味 教練：豪給球隊信心

林書豪與總教練亞特金森。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊本季第二度與太陽交手，後衛林書豪今腳踝傷癒復出，儘管對手首節攻勢猛烈，籃網重振旗鼓，逆轉局勢，終場以126：98大勝對手，把勝利獻給主場球迷。

籃網隊上次連勝要追溯到去年3月25日、27日，他們接連打敗東部強權騎士、溜馬，相隔將近一年，籃網前役絕殺活塞，今天則拿近況低迷的太陽開刀，賞給對手六連敗。

林書豪右腳踝傷勢無大礙，他今天出賽21分鐘，繳出高效率13分、5助攻，這是他本季第三度傷後復出，但首次助隊拿下勝利。

總教練亞特金森表示，這兩場比賽對球隊意義重大，要證明給球迷我們還在進步，要給他們希望。

林書豪扮演領袖角色，休兵一場後，重返主場，亞特金森表示，林書豪帶給球隊的不僅是他的天賦、經驗，而是他的信心，用美式足球比喻，他就像是一位先發四分衛，可以把球隊凝聚在一起，他要求每位球員必須尊重彼此與教練，年輕球員受教不少，他也發揮出領袖氣息。