中職》嘟、福開季都在二軍 好友連線再等等

潘威倫。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅本土王牌「嘟嘟」潘威倫，以及今年加盟的「阿福」陽建福，確定開季都先待在二軍調整，「嘟福連線」要再等一等。

35歲的潘威倫在經典賽返台後，因為還需要時間調整，獅隊代總教練黃甘霖決定讓他開季先待在二軍，等到調整好後，再回到先發輪值。潘威倫原本是獅隊首戰先發人選，但蔗總目前傾向由洋投福瑞多和21歲土投林子崴中，擇一出任。

潘威倫生涯14年已累計129勝，是中職最多勝投手，奪三振996次也是現役投手最多，他今年將達成130勝和千K里程碑，只待身體調整好後，就可望完成。除了潘威倫，本季尋求東山再起的羅錦龍也先待二軍，蔗總說羅錦龍的傷已無問題，只是讓他慢一個星期出發，對他今年的表現很期待。

今年以月薪12萬加盟的37歲老將陽建福，開季也確定先待二軍，他的定位在中繼。因此嘟嘟先發、阿福後援的「嘟福連線」經典畫面，可能要再等一下。

陽建福。（資料照，記者黃志源攝）