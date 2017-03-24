經典賽》守備瑕疵失分吞敗 松田宣浩超自責
2017/03/24 15:43
松田宣浩。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕日本隊本屆經典賽在4強賽以1分惜敗美國，無緣奪回睽違8年的冠軍寶座。日本隊先發三壘手松田宣浩對於自己的守備瑕疵導致球隊被超前，感到相當自責，並向球迷道歉。
日本四強戰前7局與美國戰成1：1平手，而8局上一出局二、三壘有人，瓊斯擊出內野滾地球，5屆洋聯三壘手金手套松田宣浩第一時間沒確實接住球，無法傳本壘守住超前分，只能改傳一壘，美國攻下致勝第2分，松田的隱形失誤也讓日本吞下敗仗。
松田宣浩受訪時相當懊悔，他認為都是他的失誤才會輸，非常對不起支持他們的球迷，「回到母隊軟銀後會好好調整心情，打起精神備戰新賽季。」
松田宣浩落寞離開球場。（今日美國）
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