中職》蔡明忠出席開幕戰 盼富邦讓大家耳目一新

蔡明興、蔡明忠與王力宏為開幕戰開球。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天中職開幕戰，主隊富邦邀請當紅歌手王力宏開球，由富邦集團董事長蔡明忠打擊、二董蔡明興擔任主審，捕手則是高國輝，蔡明忠笑說，「沒想到王力宏球速這麼快!」

去年富邦接手義大，正式進軍中職，蔡明忠表示，Chris（蔡承儒）很辛苦，一切都是急就章，等於去年球季完才剛接手，包括球隊命名、組織再造等，他說，「過幾天會邀請媒體參觀富邦悍將訓練基地，在關渡，靠近淡水，環境清幽，建築物稍微老舊，但內裝換新，訓練基地應該是全國一流，包括水療池和球員休息室，比照大聯盟標準，重訓室設備齊全，空間寬敞。」

蔡明忠表示，包括主場、二軍以及南部訓練基地，現在都在著手規劃，百廢待舉，未來要做的事情還很多，請球迷期待，希望讓大家耳目一新。

對於未來主場規劃，蔡明忠說，第一年採雙主場台北新莊和高雄澄清湖，第二年再看看有無合適場地認養作為主場，過去硬體建設各球團和國家的配合比較不足，未來包括都市計畫變更，希望政府能夠對於有興建新球場的球團給予方便。

今年富邦找郭泰源擔任球團顧問，陳金鋒擔任副領隊，蔡明忠認為，找兩人來最主要是傳承，國外職棒對傳承、球隊歷史、和球員過去精彩表現，大家都不會忘記，看到國外有很多復古周邊商品，引起很大注目，「讓資深教練、球員傳承經驗，我們的國球才有美好的未來。」

蔡明興、蔡明忠與王力宏為開幕戰開球。（記者林正堃攝）