自由車》終點前主集團慘摔 環台賽台北市站由廣告明星奪冠

國際自由車環台賽第一站冠軍美國依盧密隊艾德溫。（中華民國自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年自由車環台賽今於首站台北市站展開激烈競速，天氣陰雨綿綿，導致最後一圈彎道，主集團多位選手過彎慘摔，我國前勁車隊「小黑」陳建良也遭波及，無緣搶進前10，最終由來自哥倫比亞的奧運選手艾德溫以總成績1小時39分08秒掄元。

身高僅167公分的「酋長」艾德溫在哥倫比亞是知名的運動明星，曾拍攝多支廣告，也曾獲得國家運動英雄獎，2014年才從場地賽轉往公路賽，去年曾於環台賽南投縣站奪下單站第二，今年誓言搶下總成績第一。

今年環台賽台灣並未籌組國家隊，本屆前勁車隊是唯一一支由台灣選手所組成的隊伍，20歲小將陳建州今表現出色，終點前技巧性地過彎，避開領先集團的集體摔車，最終以1小時39分08秒拿下第17，超越去年台灣「衝刺王」巫帛宏的25名，同時是今年亞洲車手的第5名。

2017國際自由車環台賽共分五站，全程682.11公里。首站台北市站26日由台北市政府前出發，經松高路、仁愛路樹蔭大道、至國家一級古蹟景福門後折返回臺北市政府，單圈10.4公里，繞行8圈共83.2公里，是經典的城市繞圈賽。