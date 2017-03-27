NBA》前太陽球星馬里昂訪台 壓寶魏少奪MVP

馬里昂在世新大學體育館與球迷大玩自拍。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕昨晚抵台的NBA退役球星馬里昂（Shawn Marion），今起展開在台灣的國泰NBA Youth Madness親善大使行程，他首站到世新大學體育館就引發熱潮，對球迷的問題來者不拒，也透露看好雷霆魏斯布魯克能夠拿下本季MVP。

在NBA打滾16季的馬里昂，在太陽隊成名，於小牛隊取得總冠軍戒，從騎士退休2季的他表示，很享受退休生活，除了當爸爸享天倫之樂，同時也能為了推廣NBA及籃球到世界趴趴走。

馬里昂身高約200公分，卻能從1號守到5號，他表示，目前聯盟和他球風最類似的就是馬刺一哥雷納德。

不過談到本季MVP他看好獎落誰家，他則認為魏斯布魯克會比哈登更值得獲殊榮，因為拿大三元如喝水一般的魏少，不像哈登擁有許多有天份的隊友，而是靠一己之力撐起雷霆。

馬里昂拿到自己在NBA三個時期的Q版畫像，笑得闔不攏嘴。（記者林宗偉攝）

馬里昂認為魏斯布魯克比哈登更值得拿MVP。（記者林宗偉攝）

馬里昂在世新大學體育館與球迷同樂。（記者林宗偉攝）