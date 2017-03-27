NBA》國王反撲成功 希爾德：快艇在閒聊後就瓦解了

國王逆轉成功，希爾德（右）開心地與隊友擊掌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今上演絕地大反攻，在第四節原本還大幅落後18分，但國王卻在最後5分鐘瘋狂追分，終場以98：97逆轉快艇。國王新秀希爾德（Buddy Hield）在末節狂飆11分，是助隊反撲成功的關鍵。

在比賽最後五分鐘快艇僅拿下3分，國王則是一舉狂攻22分，而希爾德第四節除了拿下11分外，還接連投進2顆三分球，撲滅快艇氣勢，助國王順利逆轉。希爾德終場貢獻15分、7籃板。

在賽後希爾德表示，在比賽快要接近尾聲時，他就感覺到明顯的變化，「我們看到快艇開始吵吵鬧鬧，之後他們就瓦解了。當一個球隊崩潰後，他們就會陷入苦難，這時候就很容易能追上他們，我們投進一些球，蓋洛威（Langston Galloway）也投進兩記三分球。」

而快艇當家球星保羅（Chris Paul）賽後則表示，這是一場糟糕的輸球，「這可能是我生涯例行賽中最糟的一場比賽。」