MLB》有錢就是狂 紅襪將6.5億賠錢貨丟小聯盟

卡斯提歐堪稱紅襪史上最失敗投資案例之一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪將春訓7名球員下放小聯盟，包括本季年薪合計2150萬美元（約6.5億台幣）的卡斯提歐（Rusney Castillo）、克雷格（Allen Craig），這兩名球員堪稱紅襪最失敗的投資案例之一。

卡斯提歐在2014年與紅襪簽7250萬美元（約22億台幣），過去三季僅出賽99場，打擊率0.262、7轟35打點，這位古巴外野手本季將賺進1050萬美元（約3.1億台幣），合約還有4年尚未走完。

克雷格曾是紅雀的打點好手，2012-13年打進189分打點，紅襪送走雷基（John Lackey）等人換來克雷格、凱利（Joe Kelly）。克雷格在2014年的腳踝傷勢至今仍困擾他，本季將進入3100萬美元合約最終戰，今年年薪1100萬美元（約3.3億台幣）。

克雷格曾是明星球員。（今日美國）