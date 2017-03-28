MLB》有錢就是狂 紅襪將6.5億賠錢貨丟小聯盟
2017/03/28 08:09
卡斯提歐堪稱紅襪史上最失敗投資案例之一。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪將春訓7名球員下放小聯盟，包括本季年薪合計2150萬美元（約6.5億台幣）的卡斯提歐（Rusney Castillo）、克雷格（Allen Craig），這兩名球員堪稱紅襪最失敗的投資案例之一。
卡斯提歐在2014年與紅襪簽7250萬美元（約22億台幣），過去三季僅出賽99場，打擊率0.262、7轟35打點，這位古巴外野手本季將賺進1050萬美元（約3.1億台幣），合約還有4年尚未走完。
克雷格曾是紅雀的打點好手，2012-13年打進189分打點，紅襪送走雷基（John Lackey）等人換來克雷格、凱利（Joe Kelly）。克雷格在2014年的腳踝傷勢至今仍困擾他，本季將進入3100萬美元合約最終戰，今年年薪1100萬美元（約3.3億台幣）。
克雷格曾是明星球員。（今日美國）
相關新聞
- 經典賽》跟偶像一起打球 波國火球男很難忘
- MLB》43歲鈴木一朗不服老 熱身賽打擊率高達三成
- MLB》裁判也要春訓 神鱒：小聯盟的上來判
- 中職》「陳偉殷揮棒很順暢」高國輝說會多參考
- MLB》陳偉殷飛球太危險 男子一個MOVE鎮住全場（影音）
推薦新聞
-
MLB》打火英雄大有來頭 曾在世界大賽力壓「虎王」2017/03/28 09:19
-
NBA》籃網上週戰力爬5名 美媒：林書豪最大關鍵2017/03/28 08:21
-
「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線2017/03/28 06:00
-
馬里昂訪台 押寶魏少拿MVP2017/03/28 06:00
-
郭泓志鋼鐵意志 換來奇蹟2017/03/28 06:00