中職》夯團「玖壹壹」也難救 兄弟開幕戰觀眾4年來最低
2017/03/28 10:01
兄弟的開幕戰票房，寫下4年來新低。（中信兄弟提供）
〔體育中心／綜合報導〕中職上週開幕，但觀眾總人次卻不如去年，就算人氣球隊中信兄弟在開幕戰請來夯團「玖壹壹」助陣，觀眾人數都寫下4年來新低，是轉手以來最慘的紀錄。
上週日中信兄弟在台中洲際棒球場的開幕戰僅有9659人進場，上座率48％，不但是4年來首度開幕戰觀眾未破萬，上座率也寫新低，實屬罕見。
自從兄弟2014年易主後，洲際、新莊的開幕戰各有2次，其中新莊的場次雖未滿場，但上座率都飆破8成，前年在洲際的開幕戰進場人數達1萬0068人，上座率也破5成大關。
今年中職開打3場總觀眾僅2萬8000人，不及去年開幕週2場接近3萬人次的水準，是否代表整體職棒景氣下滑？仍有待今天Lamigo桃猿的主場觀眾開出後才能再做評估。
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