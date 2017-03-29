NBA》老鷹甩七連敗陰霾 主場擊退太陽

老鷹中止七連敗，以95：91戰勝太陽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹近況不佳，先前接連吞敗，甚至累計7連敗，今日對上西部後段班的太陽，靠著先發四人得分上雙，終於取得勝利，終場以95：91力克太陽。

老鷹先發球員表現出色，施洛德（Dennis Schroder）攻下全場最高27分，外加9助攻， 「魔獸」豪爾德 （Dwight Howard）繳出15分11籃板的雙十表現，伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）也挹注18分、12籃板。老鷹中止七連敗後，目前排名為東部第6。

而上周才狂飆70分的太陽球員布克（Devin Booker）今日因右腳踝傷勢而輪休。其餘隊友，以華倫（TJ Warren）表現最為傑出，他繳出24分8籃板3助攻。尤利斯（Tyler Ulis）進帳15分10助攻，蘭恩（Alex Len）則有12分7籃板的表現。此役太陽吞下9連敗，在西部倒數第2。