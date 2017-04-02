中職》「茶壺風暴」隊長高國輝起鬨 傳記作者開罵

富邦悍將隊長高國輝捲入茶壺風暴。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將雙重賽早場不敵Lamigo桃猿，苦吞近期4連敗，隊內的茶壺風暴也仍在火線上，昨日《四百英尺外的王者：高國輝》一書的作者卓子傑在專欄撰寫「一場不太幽默的愚人節教訓」一文，其中對於隊長高國輝留言一事表示，「誰都能留言，就是你不行！」

富邦悍將日前輸給中信兄弟，賽後外野手林哲瑄於臉書粉絲專頁寫道「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」並附帶一張金手套照片，影射一壘手林益全守備不積極，原文留言還有不少職棒球員回應，包括富邦悍將隊長高國輝，對此，卓子傑寫道，「不管是以球隊臉面、聯盟全壘打王、或隊長，無論哪種身分，都不應該響應這件事情」。

卓子傑表示，即便對於隊友有意見，但畢竟高國輝是隊長，團隊成員有問題應進一步了解處理，「如果處理不好、或處理不來，也應該更有手腕去用聰明的方式，讓更上層的大頭去知道問題嚴重性，而不是參與比他資歷淺、情緒管理能力不高的小老弟發起的的網路鬧劇。」

此外，卓子傑原文還提及經典賽時，林哲瑄就曾在休息室酸過林益全，只是這次把問題放到網路上讓球迷檢視，將戰場換到別的地方，也讓球迷看完全文後留言「又出現案外案」、「有一部分原因是WBC（經典賽）」、「經典賽有什麼事 講清楚啊」。

卓子傑《欲戴其冠 必承其重｜一場不太幽默的愚人節教訓》全文連結