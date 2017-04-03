MLB》遊騎兵小將成休息室毒瘤？ 球團下放3A

遊騎兵隊，圖片為示意圖。（資料照，美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕遊騎兵23歲投手凱拉（Keone Kela）在今年熱身賽表現不俗，但球團認為他會「影響」球隊休息室的氣氛，因此將他下放3A。

FOX記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文指出，數名遊騎兵的資深球員對於凱拉相當不以為然，還引發熱烈的「討論」。另外《Star Telegram》指出，凱拉過去曾與球員發生過衝突，甚至在讀了關於自己投球表現的文章後，用言語霸凌媒體記者。

凱拉在熱身賽出賽4場，5局投球沒有失分，防禦率為「0」，被打擊率為1成76。上季他在球隊出賽35場，繳出5勝1敗、防禦率6.09的成績。

如今球團把凱拉「降格」至3A，一名消息人士說，遊騎兵希望他了解維持專業的重要性，能作為一個好隊友、以及適應球隊休息室文化。目前球團暫時沒有把他交易出去的念頭。

遊騎兵總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）表示，「我們的競爭優勢，或許是最重要的優勢，就是休息室文化、以及我們的球隊氣氛，就像家人們一樣。」丹尼爾斯說，有時候球隊會發生些事情，需要一點時間去解決。

遊騎兵23歲投手凱拉。（USA Today Sports）