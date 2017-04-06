NBA》火箭擊敗金塊 鎖定西部第3種子 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕哈登今天拿下31分、10助攻、7籃板，帶領火箭以110：104擊敗金塊，確定成為西部第3種子。

火箭首節三分球9投5中，在上半場小幅領先，第3節金塊迎頭趕上，但最後3分半鐘只投進1球，被火箭打出一波9：2拉開。第4節，哈登獨得15分，金塊靠著加林納里（Danilo Gallinari）灌籃一度追到4分差，最後戈登（Eric Gordon）穩穩罰進2球，火箭就此鎖定勝局。

除了哈登拿下31分，禁區的卡佩拉（Clint Capela）與努內（Nene）各自得到15、16分，亞里札（Trevor Ariza）也有15分進帳；加林納里拿下23分、約基奇（Nikola Jokic）拿下12分、19籃板、9助攻、5抄截的全能數據，哈里斯也有17分。

西部季後賽第8名之爭，拓荒者以38勝40敗領先，金塊以37勝41敗緊追在後。最後4場比賽，拓荒者在主場面對灰狼、爵士、馬刺、鵜鶘；金塊則是主場碰上鵜鶘、雷霆，接著到客場跟小牛、雷霆交手，兩隊賽程難度接近。

哈登（右）末節發威率領火箭獲勝。（USA Today）