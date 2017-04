MLB》被觸身球爆頭 釀酒人外野手靠它保住一命（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕為了安全起見,不少打者紛紛改戴新型頭盔上場打擊,釀酒人26歲外野手布洛克斯頓(Keon Broxton)今天臉部挨球吻,也因此保住一條小命。

布洛克斯頓在2局上被洛磯先發投手森扎泰拉(Antonio Senzatela)92.6英哩(約149公里)的速球砸中左臉,痛得倒地不起,防護員也趕緊將他帶離球場檢查,由於新型打擊頭盔有保護臉部的加長擋板,避免了球直接命中臉頰,布洛克斯頓僅受到輕傷,鼻子輕微骨折並無大礙,但球團為求慎重,還是將其列入每日觀察名單。

「當下好像被拳王泰森(Mike Tyson)打到一樣,」布洛克斯頓表示,新頭盔救了他一條命,他之前還曾考慮過要不要把擋板拆掉,「我以後不會再這麼想了。」

布洛克斯頓臉部挨球吻,幸好有新型頭盔保住一命。(今日美國)