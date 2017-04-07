MLB》被觸身球爆頭 釀酒人外野手靠它保住一命（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕為了安全起見，不少打者紛紛改戴新型頭盔上場打擊，釀酒人26歲外野手布洛克斯頓（Keon Broxton）今天臉部挨球吻，也因此保住一條小命。

布洛克斯頓在2局上被洛磯先發投手森扎泰拉（Antonio Senzatela）92.6英哩（約149公里）的速球砸中左臉，痛得倒地不起，防護員也趕緊將他帶離球場檢查，由於新型打擊頭盔有保護臉部的加長擋板，避免了球直接命中臉頰，布洛克斯頓僅受到輕傷，鼻子輕微骨折並無大礙，但球團為求慎重，還是將其列入每日觀察名單。

「當下好像被拳王泰森（Mike Tyson）打到一樣，」布洛克斯頓表示，新頭盔救了他一條命，他之前還曾考慮過要不要把擋板拆掉，「我以後不會再這麼想了。」

布洛克斯頓臉部挨球吻，幸好有新型頭盔保住一命。（今日美國）