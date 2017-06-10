NBA》搶籃板像打WWE！帕丘利亞遭騎士球員圍攻（影音）

2017/06/10 11:40

〔體育中心／綜合報導〕「勇騎」關鍵第4戰今開打，騎士在上半場取得大幅領先，但兩隊肢體動作頻頻，火藥味十足。

第3節時，勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）在搶到籃板後，遭騎士球員包圍，一群人為了搶球摔倒在地，還一度出手想攻擊對方，相當拚命，直到裁判響哨，其他隊友才上前將人拉開。

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