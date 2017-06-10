中職》這美技超關鍵！大王飛身躍起接殺解危（影音）
2017/06/10 23:06
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天靠著陳俊秀的再見全壘打，在延長賽11局下以4：3險勝統一獅，而獅隊11局上原有大好得分機會，但卻被「大王」王柏融美技接殺。
統一獅11局上1人出局後，潘武雄和羅國龍先後擊出安打，攻佔一二壘，而唐肇廷從桃猿後援投手王躍霖手中擊出右外野強勁飛球，王柏融第一時間就往後衝，最後在行進間躍起以美技接殺，化解了可能形成致勝分的安打，成為此戰能勝利的關鍵之一。
王柏融今天4打數敲出一發陽春砲，打擊率從賽前的4成下滑至3成97，四割男保衛戰暫時失守。
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