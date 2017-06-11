日職》對決李振昌前隊友 陽岱鋼對火腿首安出爐（影音）
2017/06/11 13:13
〔體育中心／綜合報導〕巨人與日本火腿本周交流賽3連戰，轉戰「巨人陽」陽岱鋼對上老東家，終於在第3戰首打席敲出安打。
陽岱鋼前2戰以對手身分站上札幌巨蛋，首戰被美技接殺，昨天雖有2次保送上壘，但是都沒有擊出安打。今天對上本季重返日職的投手村田透，陽岱鋼在首打席敲出安打上壘，不過石川慎吾擊出雙殺打，YOH桑沒能得分。
村田透在2007年加盟讀賣巨人，但還沒在一軍登板，就在2010年被釋出，同年被印地安人球探相中，2015年升上大聯盟先發1場吞敗，去年季末回到日本加入火腿，也曾和陳偉殷一起到台灣自主練習。
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