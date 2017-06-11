田徑》波爾特國內告別賽 牙買加滿場觀眾致意 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕牙買加短跑名將波爾特（Usain Bolt）今天稍早參加牙買加跑者大獎賽，這是他在國內最後一場正式比賽，他也將在今年的倫敦世錦賽後退休。最後波爾特以10秒03奪冠，而牙買加全場爆滿觀眾也送上祝福，賽後放煙火慶祝。

波爾特亮相時引起現場觀眾的吶喊與掌聲，位於第5跑道的波爾特儘管起跑稍慢，但加速後仍然超越對手，第一個衝過終點線，雖然沒有跑進10秒內，依然以冠軍之姿向大家告別。

衝過終點後，波爾特繞場向全場35000名牙買加人致意，先回到起跑點親吻跑道，隨後在終點做出最具代表性的拉弓動作。

隨著國內告別賽結束，波爾特生涯剩下最後3站比賽，2017年倫敦世錦賽是最後一項賽事，屆時「閃電」能跑出多快的成績，許多人都拭目以待。

波爾特（中）。（路透社）

波爾特。（法新社）