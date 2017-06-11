田徑》波爾特國內告別賽 牙買加滿場觀眾致意 （影音）
2017/06/11 19:16
〔體育中心／綜合報導〕牙買加短跑名將波爾特（Usain Bolt）今天稍早參加牙買加跑者大獎賽，這是他在國內最後一場正式比賽，他也將在今年的倫敦世錦賽後退休。最後波爾特以10秒03奪冠，而牙買加全場爆滿觀眾也送上祝福，賽後放煙火慶祝。
波爾特亮相時引起現場觀眾的吶喊與掌聲，位於第5跑道的波爾特儘管起跑稍慢，但加速後仍然超越對手，第一個衝過終點線，雖然沒有跑進10秒內，依然以冠軍之姿向大家告別。
衝過終點後，波爾特繞場向全場35000名牙買加人致意，先回到起跑點親吻跑道，隨後在終點做出最具代表性的拉弓動作。
隨著國內告別賽結束，波爾特生涯剩下最後3站比賽，2017年倫敦世錦賽是最後一項賽事，屆時「閃電」能跑出多快的成績，許多人都拭目以待。
波爾特（中）。（路透社）
波爾特。（法新社）
相關新聞
- 田徑》曾有NFL球隊接洽 波爾特：太激烈了我不要
- 德甲》波爾特進軍足壇 多特前鋒想挑戰30公尺衝刺 （影音）
- 田徑》女版波爾特！12歲牙買加少女 刷新世界紀錄
- 勞倫斯體育獎》3金得主同獲肯定 這兩隊讓英美瘋狂
- NBA》詹皇擊敗飛魚、牙買加閃電 獲美聯社年度運動員
推薦新聞
-
U20世界盃》列文單挑守門員破門 英格蘭奪隊史首冠 （影音）2017/06/11 20:31
-
中職》35歲還飆150公里 林岳平感謝陳金鋒2017/06/11 20:28
-
中職》本季重新找到機會 洪宸宇：比其他人更珍惜舞台2017/06/11 19:36
-
NBA》為關鍵時刻而生 詹皇盛讚厄文表現2017/06/11 19:17
-
中職》潘武雄專任DH 蘇智傑首次守外野2017/06/11 18:15